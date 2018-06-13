Стало відомо, хто стане головним тренером «Реалу»

Іспанський фахівець Хулен Лопетегі стане головним тренером мадридського «Реала» після закінчення чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляється на сайті «королівського» клубу.

На даний момент Хулен Лопетегі очолює національну збірну Іспанії, з якою візьме участь в мундіалі в Росії. Він працює в команді з 2016 року.

У «Реалі» тренер змінить француза Зінедіна Зідана, який 31 травня оголосив про відхід з клубу. На прес-конференції тренер заявив, що «команда повинна продовжувати вигравати і їй для цього потрібні зміни». За інформацією іспанського видання AS, Зідан залишив клуб через проблеми з продовженням контрактів Кріштіану Роналду і Гарета Бейла. Також повідомлялося, що француз мав розбіжності з президентом Флорентіно Пересом у питання трансферної політики.

Хулен Лопетегі працював з молодіжними збірними Іспанії різного віку, з якими ставав чемпіоном Європи. До приходу в національну команду він два роки пропрацював з португальським «Порту».