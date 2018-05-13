Ломаченко встановив новий боксерський рекорд

Українець здобув титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг). Таким чином, він став чемпіоном світу в третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків - швидше, ніж будь-який інший боксер. Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на Top Rank Boxing.

Попередній рекорд належав японцеві Кадзуто Іоке - 18 поєдинків. Свій перший титул чемпіона світу Ломаченко здобув у третьому бою на професіональному ринзі, повторивши рекорд тайського боксера Сенсака Муангсуріна. Тоді українець переміг Гарі Рассела-молодшого у напівлегкій вазі (до 57,2 кг). Чемпіонський пояс у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Ломаченко здобув у сьомому поєдинку, нокаутувавши Романа Мартінеса. Загалом українець провів на професіональному ринзі 12 поєдинків, у 11 з них він здобув перемогу. Нагадаємо, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) виготовила спеціальний суперпояс для переможця бою Ломаченко - Лінарес.