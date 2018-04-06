Голові футбольних арбітрів пригрозили розправою

Глава асоціації італійських суддів Марчелло Ніккі отримав посилку з кулями в знак протесту проти системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

За інформацією Sky Sports, аналогічні посилки отримали віце-президент асоціації Нарцисо Пісакрета і Нікола Ріццолі, який відповідає за призначення суддів на матчі.

Раніше один з італійських журналістів, висловлюючи незадоволення VAR, запропонував стріляти у рефері. Ніккі жорстко розкритикував представника ЗМІ за таку заяву.

Поліція розпочала розслідування інциденту з Ніккі та його колегами. Хто саме міг відправити їм кулі - невідомо.

У березні фанати Лаціо влаштували мітинг біля офісу Федерації футболу Італії, протестуючи проти відеоповторів. На їхню думку, римська команда програла вже п'ять матчів через VAR.

У нинішньому сезоні система відеодопомоги арбітрам використовується у Серії А, німецькій Бундеслізі, MLS, Кубку Англії і Кубку англійської ліги. Також VAR допомагатиме суддям під час чемпіонату світу у Росії, який відбудеться влітку.

Зазначимо, що деякі футболісти та тренери також негативно висловлюються про VAR. Колумбійський нападник Монако після матчу з ПСЖ заявив, що ця система може вбити футбол, пише Знай.Спорт.

"Засмучує те, що в двох випадках застосування VAR допомогла парижанам. Іноді, якщо подивитися на зображення, нічого не видно. Саме це може вбити футбол. На перегляд відеоповтору і призначення пенальті у судді пішло чотири хвилини, а потім ще чотири хвилини, коли був скасований мій гол з офсайду. Виникає питання: а чому рефері додав лише дві хвилини в кінці матчу?", - обурився футболіст.

Тренер лондонського Тоттенгема Маурісіо Почеттіно вважає, що краще нехай судді припускаються помилок.

"Це кошмар. Мені шкода людей, які намагаються використовувати цю систему. Краще нехай рефері і його асистенти припускаються помилок, ніж чекати три або чотири хвилини, поки вони переглянуть епізод. Тепер нам потрібно подивитися, як це позначиться на роботі суддів. Це дуже складно, але найстрашніше для мене - це ефект для вболівальника. Це буде серйозною проблемою в майбутньому. Подивимося, що станеться на чемпіонаті світу", - висловився аргентинський коуч.