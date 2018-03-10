Параолімпіада: Україна отримала свої перші медалі

Перший день Паралімпійських ігор-2018 у Пхьончхані видався для українських спортсменів досить вдалим. Спортсмени вибороли п'ять нагород.

Першу медаль для України здобула біатлоністка Людмила Ляшенко. Вона стала бронзовим призером у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату.

У спринті серед чоловіків з проблемами зору українці завоювали відразу дві нагороди. Перше золото для України виграв вже п'ятиразовий Паралімпійський чемпіон Віталій Лук'яненко, бронзова медаль дісталась Анатолію Ковалевському.

Оксана Шишкова фінішувала другою в спринті серед жінок з проблемами зору, в гонці з біатлону на 7,5 кілометра Ігор Рептюх прийшов третім.

Таким чином, після першого дня в активі України п'ять медалей - одна золота, одна срібна та три бронзових.

Лідирують США (3-1-1), далі йдуть Франція (2-1-0), Росія (2-1-0), Україна - четверта.

Нагадаємо, українська збірна вшосте бере участь у Паралімпіаді. До складу збірної України увійшли 33 спортсмени. Українці змагатимуться у трьох видах спорту: лижних гонках, біатлоні і гірських лижах.