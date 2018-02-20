Помер олімпійський чемпіон з метання молота Сергій Литвинов-старший

Чемпіон Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі в метанні молота Сергій Литвинов-старший помер 19 лютого у віці 60 років. Про це повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації легкої атлетики.

Як зазначається, Литвинов раптово помер в Сочі під час збору легкоатлетів, інформує Знай.Спорт.

Смерть дворазового чемпіона світу сталася раптово. Литвинов їхав на велосипеді після проведеного тренування і раптово впав. Швидка допомога врятувати його не змогла.

"Всеросійська федерація легкої атлетики приносить свої щирі співчуття рідним і близьким Сергія Литвинова. Смерть великого в минулому спортсмена і знаменитого тренера - величезна втрата і втрата як для російської, так і для світової легкої атлетики. Сумуємо", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що крім "золота" в Сеулі Литвинов-старший завоював "срібло" Олімпіади-1980 у Москві. На Іграх-1988 Сергій встановив "вічний" олімпійський рекорд, який за 30 років ніхто так і не побив - 84,80 м.