Перша золота медаль України на Олімпіаді в Пхенчхане

На Олімпійських іграх-2018 відбулися фінальні виступи в чоловічій лижній акробатиці. 29-річний миколаївець Олександр Абраменко завоював першу медаль для України на Олімпіаді в Пхенчхані, здобувши "золото" у фрістайлі. Про це повідомляється в Twitter змагань. Це 3-е золото на зимовій олімпіаді для української збірної після перемоги Оксани Баюл у фігурному катанні в 1994 році і жіночої естафетної команди в біатлоні в 2014 році.