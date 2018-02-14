Страшний ураган розгромив олімпійське селище в Південній Кореї: є постраждалі

У південнокорейському Пхьончхані, де проходять зимові Олімпійські ігри, бушує страшний ураган. Організатори перенесли змагання з кількох дисциплін, а спортсменів та вболівальників терміново евакуюють.

Вітер розгромив пункти допуску глядачів в олімпійському парку. Пориви вітру зносять окремі легкі конструкції. Організатори Олімпіади попереджають уболівальників про небезпеку, пов'язану з посиленням вітру в регіоні. Їм радять не залишатися на вулиці.

Більш того, через ураган в Пхенчхані постраждав один із співробітників олімпійського парку. Як повідомляє BBC, він отримав травму.

Як повідомляв портал Знай.Спорт, організатори Олімпіади скасували змагання біатлоністок, в якому мала брати участь українка Юлія Джима.