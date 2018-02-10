Олімпійські ігри: день другий

Фото: Getty Images

10 лютого в південнокорейському Пхенчхані, де напередодні стартували XXIII зимові Олімпійські ігри, пройдуть змагання в дев'яти видах спорту і будуть розіграні перші 5 комплектів нагород.

Відкриють програму дня лижні гонки. О 9:15 по Києву (16:15 за місцевим часом) стартує жіночий скіатлон на 15 км. Україну в цій дисципліні представлятимуть дві спортсменки: Тетяна Антипенко і Марина Анцибор.

О 12:00 розпочнуться змагання з шорт-треку. Перший комплект медалей в цьому виді спорту розіграють чоловіки на дистанції 1500 м.

У ковзанярському спорті на дистанції 3000 м за медалі боротимуться дівчата. Початок змагань о 13:00.

Головні медальні надії збірної України в цей день будуть покладатися на наших біатлоністок. О 13:15 стартує жіночий спринт, в якому візьмуть участь Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, а також сестри Валентина і Віта Семеренко.

Останній в цей день комплект нагород буде розіграно в стрибках з трампліну. Фінальний раунд серед чоловіків на трампліні HS-109 почнеться о 14:35.

Крім змагань, в яких будуть розіграні перші медалі Олімпійських ігор-2018, 10 лютого також відбудуться кваліфікаційні старти в санному спорті, сноубордингу, жіночому хокеї і керлінгу.

У санному спорті до офіційних виступів приступлять два українські спортсмени в одиночному розряді Антон Дукач та Андрій Мандзій. Перший заїзд о 12:10, другий - о 13:55.

Додамо, що до тренувальних занять приступить гірськолижник Іван Ковбаснюк, а також дві українські саночниці Олена Стецьків і Олена Шхумова, повідомляє xsport.