Почесний чемпіон світу у важкій вазі Тоні Беллью заявив про готовність провести бій з Усиком

Почесний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тоні Беллью (29-1-2, 19 КО) заявив, що готовий повернутися в дивізіон і провести бій з чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександром Усиком (14-0, 11 КО) в разі його перемоги у Всесвітній боксерській суперсерії. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Таке право Беллью дає його статус: британець завоював вакантний титул WBC в першій важкій вазі у 2016 році, перемігши Ілунга Макабі і провів всього один добровільний захист проти чотирнадцятого номера рейтингу WBC Бі Джей Флореса.

Після перемоги над Хеєм Беллью оголосив, що не збирається поки повертатися до своєї старої вагової категорії, WBC нагородив його званням Champion Emeritus. Цей титул за правилами Всесвітньої боксерської ради присвоюється самим заслуженим чемпіонам і дає право в будь-який момент викликати на бій володаря пояса WBC, яким після недавньої перемоги над Майріс Бріедіс став Олександр Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик у важкому бою переміг володаря поясу WBC Майріса Бріедіса і вийшов у фінал Боксерської суперсерії. Усик об'єднав пояси у важкій вазі: став чемпіоном світу за версією WBC і захистив титул за версією WBO.

Як зазначає Знай.Спорт, Усик повторив досягнення Кличка.