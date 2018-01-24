Збірна України втратила головного тренера

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник так прокоментував ситуацію:

«Усі без винятку учасники засідання виконкому ФДМ в тому числі і головний тренер збірної Віталій Миколайович Андронов визнали виступу команди у відборі до чемпіонату світу-2019 незадовільними. Віталій Андронов подякував усім за підтримку і написав заяву на звільнення за власним бажанням у зв'язку з тим, що що він морально спустошений і йому потрібно розібратися в тому, що сталося. Ми самі також перебуваємо в стані шоку. Потрібно робити висновки. Ми повинні визначити причини невдачі, розібратися чому у гравців слабка психологія, знайти мотивацію для них і для тренерів».

Віталій Андронов керував збірною з жовтня 2014 року. Під його керівництвом національна команда виступила в чотирьох відбіркових турнірах, не зумівши подолати жоден з них. Після обнадійливого відбору до чемпіонату Європи-2018, в якому українці перемагали Чехію і Ісландію, кваліфікацію до чемпіонату світу-2019 команда Андронова провела вкрай невдало.

У січневому турнірі в італійському Больцано збірна України виграла у Фарер 28:20, потім поступилися Італії 28:29, а в останньому матчі зіграли внічию з Румунією 26:26. У підсумковій турнірній таблиці збірна посіла третє місце і не вийшла з групи, інформує Xsport.