Ярмоленко увійшов у топ-25 найдорожчих футболістів чемпіонату Німеччини

Півзахисник збірної України та дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко розташувався на 24 позиції. Вартість екс-футболіста Динамо - 25 мільйонів євро.

Вартість півзахисника Шальке Євгена Коноплянки оцінили у 12,5 мільйона у європейський валюті і 64 місце.

Рейтинг очолив нападник Баварії Роберт Левандовскі з 80 мільйонами євро вартості. На другій сходинці - партнер Ярмоленка, П'єр-Емерік Обамеянг, вартість якого оцінили в 65 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 21 матч в футболці Боруссії, в яких забив шість м'ячів та віддав три результативних передачі.

Раніше портал Знай.Спорт повідомляв, що у Німеччині Ярмоленка визнали машиною.