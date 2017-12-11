Ломаченко піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу

Фото – facebook.com/VasylLomachenko

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) піднявся на другий рядок у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією порталу BoxRec.

Перше місце в рейтингу посідає мексиканець Сауль Альварес, на третьому рядку - Геннадій Головкін.

ТОП-10 рейтингу BoxRec:

1. Сауль Альварес, Мексика, середня вага

2. Василь Ломаченко, Україна, друга напівлегка вага

3. Геннадій Головкін, Казахстан, середня вага

4. Теренс Кроуфорд, США, перша напівсередня вага

5. Срісакет Сор Рунгвісаі, Таїланд, друга найлегша вага

6. Ентоні Джошуа, Великобританія, суперважка вага

7. Мігель Берчельт, Мексика, друга напівлегка вага

8. Кіт Турман, США, напівсередня вага

9. Луїс Нері, Мексика, найлегша вага

10. Джефф Хорн, Австралія, напівсередня вага

Нагадаємо, Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) достроково переміг кубинця Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) і четвертий раз захистив свій титул. Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом: Рігондо відмовився продовжувати бій після шостого раунду.

Історичний бій Ломаченко - Рігондо пройшов 9 грудня на арені театру Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). За цей бій Ломаченко заробив $1,2 млн., а Рігондо - $400 тис.

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, Рігондо розповів, чому відмовився продовжувати бій з Ломаченком.