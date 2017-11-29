Атовці пригрозили бойкотувати всі матчі ФК «Шахтар»

​Скандальну ситуацію, коли перед матчем 17-го туру УПЛ Олімпік - Шахтар (2:4) через позицію гірників діти і футболісти не підтримали всеукраїнську акцію і не вийшли на поле у футболках з написом Мій тато - герой, прокоментували у Федерації футболу учасників АТО.

Українські воїни дали вичерпну відповідь:

«НЕшановний Сергій Анатолійович Палкін! У відповідь на вашу заяву, що ми як організатори безстрокової благодійної акції в підтримку учасників бойових дій на Донбасі – «Мій тато – Герой!», яку добровільно підтримали одинадцять клубів Прем’єр-ліги з дванадцяти (окрім Шахтаря), прикриваємося нашими ж дітьми і дітьми наших побратимів, повідомляємо наступне!

У Шахтарі спробували виправдати ганебний вчинок

Федерація футболу учасників АТО є всеукраїнською ветеранською спілкою учасників бойових дій та волонтерів АТО спортивного і реабілітаційного спрямування. З 2015 року Федерація футболу учасників АТО заснувала та організовує єдиний в Україні щорічний регулярний Чемпіонат всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО, що є в першу чергу наймаштабнішою програмою психологічної та фізкультурно-оздоровчої реабілітації.

На початку жовтня цього року Федерація футболу учасників АТО та Всеукраїнське Об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» започаткували Всеукраїнську благодійну акцію на підтримку учасників бойових дій та членів їх сімей – »Мій тато — Герой!», яка є безстроковою. Ми офіційно звернулися до всіх футбольних клубів Прем’єр-ліги, щоб вони підтримали нашу ініціативу і висловили свою всебічну підтримку військовим і їхнім сім’ям. На знак солідарності з нашими героями та їхніми сім’ями, з 29 жовтня футболістів на поле виводять дітки з усієї України, батьки яких захищали чи захищають нашу державу на сході. І дітки наших побратимів, і футболісти цих команд виходять на поле у спеціальних футболках Федерації футболу учасників АТО з надписом «Мій тато — Герой!».Таким чином ми, як організатори хочемо привернути увагу до наших військових, їхньої визначальної ролі у захисті країни від російського агресора, мужності та героїзму, як прикладу для національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Першими до цієї акції долучилися львівські «Карпати» та київське «Динамо», потім — рівненський «Верес», кропивницька «Зірка», полтавська «Ворскла», луганська «Зоря», кам’янська «Сталь», одеський «Чорноморець», донецький «Олімпік», ФК «Олександрія» та ФК «Маріуполь». Всі одинадцять клубів з дванадцяти (окрім «Шахтаря») Прем’єр-ліги підтримали нашу ініціативу і долучилися до цієї благородної справи, за що ми їм щиро вдячні, від імені бататотисячного колективу захисників України Федерації футболу учасників АТО та Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» і в рівній мірі до кожного клубу, з повагою відносимося.

Що стосується матчу 17-го туру між донецьким «Олімпіком» та донецьким «Шахтарем», то повідомляємо наступне. Вранці 25 листопада на погоджувальній нараді обох команд, де обоговорювалися всі організаційні питання перед матчем, був присутній керівник нашої Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко, який жодних зауважень щодо благодійної акції «Мій тато – Герой!» не отримував від комадни «Шахтар». Спеціальними футболками гравці обох команд у кількості 22 шт. і діти у кількості 25 шт. були забезпечені завчасно. Проте вже за декілька годин до початку матчу нам повідомили, що команда «Шахтар» відмовляється сама підтримувати благодійну акцію і виступає проти того, щоб команда «Олімпік» та дітки учасників АТО виходили у футболках «Мій тато – Герой!» Дослівно звучало, так: «Якщо хтось вийде в таких футболках, то команда «Шахтар» не вийде на гру!». Хочемо окремо подякувати команді «Олімпік», яка долучилася та підтримала нашу ініціативу ще в попередньому 16-му турі у матчі з ФК «Чорноморець» в Одесі і готова була продовжувати і в цьому турі, а також підтвердила свою участь у наступних турах УПЛ.

Замість того, щоб одразу принести прості вибачення учасникам бойових дій та їхнім діткам за це «непорозуміння», у відповідь отримуються чергові образи і приниження гідності ГЕРОЇВ! НЕшанований Сергій Анатолійович! Будь ласка зніміть свої дорогі окуляри і подивіться, що у вас робиться під носом! Футбольний клуб «Шахтар» нічим не кращий за інші одинадцять клубів Прем’єр-ліги. Що стоується ситуації на матчі ФК «Маріуполь» – ФК «Ворскла» (коли з команди «Маріуполь» у футболці «Мій тато – Герой!» вийшов тільки Рустам Худжамов), то в цій ситуації керівництву «Шахтаря» потрібно брати приклад у керівництва «Маріуполя». Адже команда «Маріуполь» змогла допомогти забезпечити на матч футболками «Мій тато – Герой!» 25 діточок учасників бойових дій Донецької області та футболістів обох команд у кількості 22 шт. І ми від імені багатотисячного колективу учасників бойових дій Федерації футболу учасників АТО та Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» хочемо подякувати команді «Маріуполь» та його керівництву в особі Саніна Андрія Дмитровича, який після матчу зателефонував нашому керівництву і вибачився за непорозуміння з недостачею однієї футболки для гравця і пообіцяв, що «Маріуполь» підтримував, підтримує і буде підтримувати й надалі цю всеукраїнську благодійну акцію «Мій тато – Герой!» і подібних непорозумінь більше таких в майбутньому не буде.

Що стосується ситації з клубом «Шахтар», то це вже не перший подібний їхній демарш воїнів АТО. Згадаємо, що рік тому «Шахтар» відмовився виходити на матч з львівськими Карпатами у футболках «Я підтримую Збройні Сили України», тому прикрим непорозумінням не можна називати заборону дітям учасників АТО виходити у футболках «Мій тато – Герой!». Незрозуміле втручання щодо цього Федерації футболу України, яка жодного відношення до цієї благодійної акції «Мій тато – Герой!» НЕ МАЄ, і зараз намагається застосовувати свій адмінресурс для перешкоджання проведення нашої всеукраїнської благодійної акції «Мій тато – Герой!», погрожуючи та забороняючи клубам продовжувати приймати в ній участь. Проте ми як Федерація футболу учасників АТО від імені тисяч побратимів-захисників України, хочемо подякувати всім одинадцяти клубам УПЛ, в рівній мірі з вдячністю і з повагою до кожного.

Закликаємо не зупинятися, й надалі підтримувати всеукраїнську благодійну акцію «Мій тато – Герой!».

Після вашої заяви щодо нас як організаторів цієї благодійної і благородної акції, НЕшанований Сергій Анатолійович Палкін, яка показує справжнє ваше обличчя і в черговий раз принижує гідність ГЕРОЇВ, які власними життями захищають територіальну цілісність України, коли дехто в цей час заробляє мільйони по обидві сторони барикад, заявляємо наступне : Якщо клуб «Шахтар» офіційно не принесе вибачення діткам учасників бойових дій, їхнім батькам і нашій Федерації футболу учасників АТО, як організаторам благодійної акції «Мій тато – Герой!», ми будемо звертатися до всіх наших побратимів учасників АТО по всій Україні та ультрасів всіх українських клубів, засудити поведінку клуба «Шахтар» та бойкотувати всі матчі ФК «Шахтар»!

Що стосується заяв клуба «Шахтар» та керівництва Федерації футболу України, що на кубковий матч 29 листопада вони готові вивести дітей учасників АТО, повідомляємо, що наш лист вих. № 1107/17 від 07 листопада 2017 року вам, генеральному директору ФК «Шахтар» (Донецьк) Палкіну Сергію Анатолійовичу щодо участі у благодійній акції «Мій тато – Герой!» залишається без відповіді по сьогодні! Ніяких звернень і пропозицій до нашої Федерації футболу учасників АТО не надходило, що наштовхує на думку про чергову порожню піар-акцію від Федерації футболу України. Замість того, щоб об’єднуватися навколо вже реалізованих і підтриманих у суспільтві дієвих програм, то створюються маніпуляції і сумнівні акції, метою, яких є дискредитація та порожній піар на крові наших побратимів! Загальними гаслами та піар-акціями не вдасться ввести в оману український народ! Тільки чітка позиція щодо визнання воїнів АТО – ГЕРОЯМИ, які власними життями захищають спокій і мирне небо над головою – є обов’язком кожного, хто живе на цій святій землі, держава якій – УКРАЇНА!», – сказано в заяві.