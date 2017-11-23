Рейтинг ФІФА: Україна втратила позиції

У топ-10 також відбулися деякі зміни, але перша п'ятірка залишилася колишньою. У топ-5 увійшли збірні Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини та Бельгії. У топ-10 повернулася Швейцарія, витіснивши Перу.

Збірна України втратила п'ять позицій і тепер займає 35-е місце.

Найближчі сусіди нашої збірної - збірна Шотландії (34) і збірна ДР Конго (36). Від шотландців ми відстаємо на 17 очок, а африканців на 17 очок випереджаємо. Потіснили в рейтингу нашу збірну - Парагвай, Австрія, Сенегал і Іран.

Наші потенціальні суперники по Лізі Націй розташувалися наступним чином: збірна Данії - 12 сходинка (+7 позицій), збірна Швеції - 18 (+7 позицій), збірна Уельсу - 19 (-5 позицій), збірна Північної Ірландії - 24 (-1 позиція ) і збірна Словаччини - 28 місце (-4 позиції), збірна Австрії - 30 (+10 позицій), збірна Ірландії - 32 (-6 позицій) збірна Боснії і Герцоговини - 38 (+2 позиції), збірна Туреччини - 42 (- 9 позицій), збірна Чехії - 48 (-2 позиції)

Найбільшого прогресу досягла збірна Північної Кореї, яка піднялася на 18 позицій і тепер займає 114-е місце рейтингу. Найбільший регрес у Лаосу - мінус 22 позиції і 184-е місце в рейтингу ФІФА.

Наступний раз ФІФА оновить рейтинг 21 грудня.

Як повідомляє портал Знай.Спорт, Шевченко планує нові спаринги для збірної України.