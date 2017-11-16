Матч 1/4 Кубка України "Десна" - "Динамо" можуть перенести до Києва

Матч 1/4 фіналу Кубка України між "Десною" і київським "Динамо" може відбутися в Києві. Про це заявив президент чернігівського клубу Володимир Левін.

"Є низка важливих питань, які необхідно вирішити вже протягом найближчих днів. Ми отримали офіційний лист від Федерації футболу України, в якому чітко прописані умови, які необхідно виконати для успішного проведення матчу", - сказав Левін. За словами президента клубу, клуб може не встигнути виконати всі вимоги до поєдинку. Ключове питання - це стан поля в день матчу з "Динамо". "Тому є варіант, при якому гру з "Динамо" ми проведемо на полі суперника. Для киян, звичайно, вигідно, якщо гра відбудеться на їх полі", - додав президент "Десни". Нагадаємо, минулого сезону матч 1/4 фіналу Кубка України "Полтава" - "Шахтар" був скасований через неналежний стан поля, інформує РБК "Україна".