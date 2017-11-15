Володимир Кличко не виключає можливість свого повернення в бокс

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не виключає можливість свого повернення на ринг.

"Ніколи не говори ніколи щодо повернення", - сказав Кличко в інтерв'ю BBC.

Як зазначив Кличко, в боксі він домігся всього, про що мріяв, проте професійний ринг бачив чимало повернень бійців, які заявляли про вихід на спортивну пенсію.

Нагадаємо, влітку Володимир Кличко прийняв рішення про завершення боксерської кар'єри, через три місяці після бою з британцем Ентоні Джошуа, який він програв. А пізніше розповів, чому не завершив кар'єру після бою з Ф'юрі.