Сьогодні, 10 листопада, на Арені Львів відбудеться матч України і Словаччини

У збірної України вистачає кадрових проблем: не доможуть півзахисники Динамо Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, а також нападник Артем Кравець, який, за словами наставника киян Олександра Хацкевича, вибув до кінця сезону. Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький травмував коліно, через що тренерський штаб перевірить у справі інших центрбеків: Артема Шабанова з Олімпіка і Олександра Сватка з Зорі.

Перший виклик до збірної отримали нападник Ворскли Юрій Коломоєць і хавбек Карпат Сергій М'якушко, який два тури поспіль забивав шикарні голи зі стандартів.

Окрім того, Шевченко довикликав у національну команду ще двох виконавців - В’ячеслава Танковського з Маріуполя і Євгена Шахова з грецького ПАОКу.

Також довикликали динамівського нападника Артема Бесєдіна, але він провів лише одне тренування і перебазувався до табору нашої молодіжної збірної.

Окрім вищезгаданих гравців, Шевченко також розраховує на таких футболістів: голкіпери: П'ятов (Шахтар), Коваль (Динамо); захисники: Бутко, Ордець (обидва - Шахтар), Хачеріді (Динамо), Соболь (Славія, Чехія), Матвієнко (Ворскла), Кучер (Кайсеріспор, Туреччина); півзахисники: Караваєв (Зоря), Степаненко, Марлос (обидва - Шахтар), Ярмоленко (Боруссія Д, Німеччина), Ротань (Славія, Чехія), Коноплянка (Шальке, Німеччина), Малиновський (Генк, Бельгія).

Серед кадрових втрат збірної Словаччини, яка не пробилася на чемпіонат світу-2018, як найгірша друга команда відбору, два основних виконавці - Владімір Вайсс і Юрай Куцка. Причиною відсутності гравців в складі стали невеликі пошкодження. Обидва виконавці навіть не вирушили з командою до Львова, де власне і має відбутися це протистояння.

Складі збірної Словаччини виглядає так: голкіпери: Козачик (Вікторія, Чехія), Дубравка (Спарта, Чехія), Полачек (Заглембе, Польща); захисники: Пекарік (Герта, Німеччина), Сабо (Бейтар, Ізраїль), Шкртел (Фенербахче, Туреччина), Шкриньяр (Інтер, Італія), Дюріца, Губочан (обидва - Трабзонспор, Туреччина), Дьомбер (Барі, Італія), Штетина (Спарта, Чехія), Мазань (Жиліна); півзахисники: Лоботка (Сельта, Іспанія), Грошовскі (Вікторія, Чехія), Беро (Трабзонспор, Туреччина), Кішш (Аль-Іттіфак, Саудівська Аравія), Мак (ПАОК, Греція), Руснак (Реал Солт-Лейк, США), Дуда (Герта, Німеччина), Гамшик (Наполі, Італія), Міхалік (Краковія, Польща); нападник: Нємєц (Динамо Б, Румунія).

Відзначимо, що ще свіжі в пам'яті останні протистояння суперників у кваліфікації Євро-2016. У Києві словацька збірна здобула перемогу над командою Михайла Фоменка з рахунком 1:0, а поєдинок другого кола в Жиліні завершився внічию 0:0. У підсумку Словаччина, посівши друге місце у відбірковій групі, напряму вийшла на Чемпіонат Європи. Україна з третьої позиції потрапила в плей-офф, де здолала Словенію і також здобула путівку в фінальну частину континентальної першості.

Загалом Україна і Словаччина зустрічалися п'ять разів. Тричі опоненти зіграли внічию, по одному разу перемогла кожна з команд. Тричі команди протистояли одна одній в контрольних матчах, двічі - в офіційних.

Раніше портал Знай.Спорт повідомляв історію протистоянь Україна - Словаччина.