Футбол: турнірна таблиця групи I

Збірна України завдяки перемозі на Туреччиною захопила лідерство у групі І у відборі чемпіонату світу з футболу

Українці скористалися поразкою Ісландії від Фінляндії та тим, що матч Хорватія – Косово було перервано через зливу та перенесено на іншу дату, перемогли Туреччину і війшли на 1-ше місце у турнірній таблиці.

Збірна України виграла у Туреччини з рахунком 2:0.

Перемогу команді Андрія Шевченка приніс дубль Андрія Ярмоленка.