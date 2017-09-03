Футбол: збірна України перемогла в Харкові команду з Туреччини

Обидва голи у ворота суперників забив Андрій Ярмоленко.

Це був важливий для обох команд поєдинок сьомого туру відбірного турніру чемпіонату світу.

На чемпіонат світу, який влітку 2018 року прийматиме Росія, напряму потрапляє переможець групи, а друга команда зіграє стикові поєдинки з віце-лідером однієї з інших груп. Всього груп у Європі дев’ять, тож одразу поза відбором залишиться одна з других команд.