23-річний бодібілдер загинув просто на арені (відео)

Південноафриканський бодібілдер Сіфісо Лунгело Табет загинув при невдалій спробі зробити сальто під час змагання.

Спортсмен зламав шийні хребці, приземлившись на голову. Жахливий інцидент стався в суботу, 5 серпня, але відео з'явилося в Мережі лише в середу.

На кадрах видно, як стурбовані люди біжать на допомогу колишньому чемпіонові світу серед юніорів. На жаль, врятувати Сіфісо Лунгело Табет було вже неможливо.

Південноафриканський журнал Muscle Evolution висловив співчуття у зв'язку з кончиною перспективного спортсмена:

"Спільнота бодібілдингу була шокована і зажурена трагічними новинами про смерть Сіфісо Лунгело Табет, культуриста з Умлазі в Квазулу-Натале в ці вихідні".