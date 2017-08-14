Волинянка привезла з Фінляндії золоту медаль

На якому Волинська спортсменка Оксана Гронович (тренер-викладач – заслужений тренер України Олег Хом’як) виборола золоту медаль. У ваговій категорії до 52 кг Оксана підкорила вагу 72,5 кг.

У підсумку жіноча збірна команда України серед юніорок посіла друге командне місце.

Також варто відзначити ще одного Волинського спортсмена Здробилко Станіслава (тренер-викладач – заслужений тренер України Олег Хом’як), який на цьому ж чемпіонаті став бронзовим призером. У ваговій категорії до 83 кг спортсменові підкорилась вага у 180 кг.