Волинянка привезла з Фінляндії золоту медаль
З 9 по 13 серпня в м. Юліторніо, Фінляндія відбувся чемпіонат Європи з класичного жиму лежачи серед юніорів.
На якому Волинська спортсменка Оксана Гронович (тренер-викладач – заслужений тренер України Олег Хом’як) виборола золоту медаль. У ваговій категорії до 52 кг Оксана підкорила вагу 72,5 кг.
У підсумку жіноча збірна команда України серед юніорок посіла друге командне місце.
Також варто відзначити ще одного Волинського спортсмена Здробилко Станіслава (тренер-викладач – заслужений тренер України Олег Хом’як), який на цьому ж чемпіонаті став бронзовим призером. У ваговій категорії до 83 кг спортсменові підкорилась вага у 180 кг.