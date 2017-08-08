Шахтар відмовився починати матч з Гімну України

Перед початком матчу 4-го туру УПЛ Шахтар – ФК Маріуполь (3:1), який відбувся в Харкові на стадіоні ОСК Металіст, не пролунав Гімн України.

Зустріч двох колективів з Донбасу відбулася у суботу. А у неділю, вже після критики Кириленка, свої домашні матчі без програвання Гімну почали одеський Чорноморець з Олександрією, а також луганська Зоря з Олімпіком.

В інших поєдинках туру державний Гімн лунав: Ворскла – Динамо, Зірка – Верес, Карпати – Сталь.

Шахтар, як і Чорноморець із Зорею, не порушили регламент. Державний Гімн в обов’язковому порядку повинен звучати перед першим домашнім матчем клубу в сезоні. В інших випадках – за бажанням приймаючої сторони.

А перший домашній поєдинок донецький клуб провів проти Динамо (програв 0:1). І Гімн України на ОСК Металіст пролунав:

Традиція виконання державного Гімну перед матчами УПЛ була започаткована після початку російської агресії на сході України в 2014 році.

Водночас на матчах Шахтаря Гімн почав програватися з сезону 2015/2016. Тоді на Арені-Львів гірники приймали Олександрію.

Уболівальники мають розуміти: програвання Гімну перед матчами – ініціатива добровільна, це негласне правило без жодних юридичних зобов’язань.

Журналісти у телефонному режимі намагалися зв’язатися з представниками Української Прем’єр-ліги, аби вони прокоментували ситуацію. Але марно. УПЛ мовчить, уникаючи теми, яка після критики віце-прем’єр-міністра набула скандального характеру.

Усі матчі української Прем’єр-ліги мають розпочинатися з гімну. Така традиція останніх кількох сезонів. Однак зустріч у Харкові між Шахтарем та Маріуполем стала винятком.

Додамо, у регламенті чемпіонату не вказано, що кожен матч повинен розпочинатися з Гімну. Офіційно Гімн повинен звучати лише під час першого поєдинку клубу на домашньому стадіоні.

Формально – Шахтар не порушив регламент. Але, напевно, Кириленко писав у Twitter не про формальний бік ситуації.

Одеський матч між Чорноморцем та Олександрією, а також запорізький Зоря – Олімпік також розпочалися без програвання Гімну. Мабуть, хороша традиція наказала довго жити.