Українські спортсмени привезли з Туреччини рекордну кількість медалей

У ніч з 31 липня на 1 серпня Національна дефлімпійська збірна команда України повернулася з турецького міста Самсун після завершення ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.

Українська команда у складі 217 спортсменів фінішувала на Іграх в Туреччині з сенсаційно високим результатом 99 медалей - 21 золота, 42 срібних та 36 бронзових. Такий здобуток дав змогу посісти другу сходинку у загальнокомандному заліку.

В аеропорту "Бориспіль" героїв-дефлімпійців зустрічав Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Він привітав збірну з тріумфом та передав найкращі побажання від всієї спортивної громадськості країни.

“Надзвичайно гордий вітати вас на рідній землі. Ваші здобутки, змагальний дух, що живе у вас та жага до життя надихає прихильників спорту на нові звершення, а українців на нові перемоги”, - наголосив Ігор Жданов

Міністр зауважив, що всі грошові винагороди будуть виплачені спортсменам та їх тренерам у встановлені терміни. Нагадаємо, що минулого року за ініціативи Мінмолодьспорту Уряд підвищив розміри винагород спортсменам-інвалідам України – чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійсьих ігор та їх тренерам у 2017 році. Тож за І місце передбачено – до 48 тис. доларів США; ІІ місце – до 31 тис. доларів США та ІІІ – до 22 тис. доларів США.

ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри у м. Самсун були найуспішнішими за всю історію участі українських спортсменів. Наші співвітчизники взяли участь у 16 видах спорту із 21 видів спорту, представлених на Іграх.

Водночас, у восьми видах спорту спортсмени “синьо-жовтої” збірної продемонстрували найкращі спортивні результати, виборовши 21 золоту нагороду, а саме: карате, дзюдо, спортивне орієнтування, стрільба кульова, пляжний волейбол, легка атлетика, боротьба вільна та боулінг.

Найяскравішим виступом можна вважати результати збірної команди з карате, оскільки кожен з українських дефлімпійців, які взяли участь у цих змаганнях, виборов нагороду. Вони завоювали шість золотих, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.

Особливої уваги заслуговують досягнення українців у ігрових видах спорту. У доробку національної дефлімпійської збірної команди України дві золоті, одна срібна та бронзова нагороди з пляжного волейболу; “срібло” має чоловіча команда волейболістів та команда футболістів, збірна команда з баскетболу здобула бронзу.