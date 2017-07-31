Кріштіану Роналду загрожує тюремне увязнення за шахрайство

Нападник «Реал Мадрид» давав свідчення у справі про несплату податків, повідомляють іспанські ЗМІ. Біля будівлі суду футболіста чекало безліч журналістів, бажаючих подробиць, проте Роналду проігнорував їхні запитання, пообіцявши письмово прокоментувати ситуацію пізніше.

Як інформує uznayvse.ru, іспанська прокуратура заявила, що Кріштіану Роналду використовував створену ним у 2010 році компанію, щоб приховувати свої доходи від влади. До прокуратури приєдналося місцеве Міністерство фінансів, заявивши про шахрайство футболіста на суму приблизно 15 мільйонів євро. Всі порушення щодо несплати податків загрожують Кріштіану покаранням у вигляді тюремного ув'язнення строком до п'яти років. Раніше повідомлялося про те, що Роналду хоче піти з команди «Реал Мадрид» через звинувачення в несплаті податків з боку прокуратури Іспанії. У минулому році колега Роналду, нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі, також був засуджений в Іспанії за несплату податків на суму понад чотири мільйони євро. Спочатку Мессі отримав умовний термін на 21 місяць, проте потім покарання замінили штрафом у розмірі 252 тисячі євро.