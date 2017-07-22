19-річна українка Юлія Левченко завоювала срібло

19-річна українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла друге місце на етапі "Діамантової ліги" в Монако, розповідає Сегодня.

Більш того, чемпіонка Європи U-23 на 1 сантиметр поліпшила свій особистий рекорд, з другої спроби взявши висоту 1 м 97 см.

14-й турнір поспіль вдалося виграти росіянці Марії Ласіцкене (Кучино), яка виступає під нейтральним прапором. Її результат – 2.05 м, при особистому рекорді 2.06 м. Третє місце взяла представниці США Вашті Каннінгем – 1.97 м.

Ще одна українка Оксана Окунєва з результатом 1.85 м стала сьомою.

Переможниця Олімпійських Ігор-2017 38-річна іспанка Рут Бейт не зуміла підкорити 1.85, посівши останнє місце на етапі.