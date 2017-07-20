Стрілець Олександр Костик здобув для України першу нагороду на Дефлімпіаді в Самсуні

Золотою нагородою у кульовій стрільбі відкрила медальний рахунок Націльна збірна України наДефлімпійських Іграх, що розпочалися в турецькому місті Самсун.

Володарем чемпіонського титулу у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м став спортсмен з Кіровоградщини Олександр Костик.

З успішним стартом та перемогою стрільця привітав Міністр молоді та спорту Ігор Жданов: “Блискуче виступив українець Олександр Костик. У запеклій боротьбі наш спортсмен випередив найближчого переслідувача з Кореї на 1,4 бала. Упевнений, такий гарний початок задасть переможний темп усій нашій збірній команді аж до завершення змагань. З перемогою, Україно! Браво, Олександре!"