Кріштіану Роналду показав дітей

Кріштіану Роналду поділився нової фотографією в своєму інстаграм-акаунті.

Португальський футболіст зараз приділяє час родині - після закінчення Кубка Конфедерацій він відправився на батьківщину, щоб побути з дітьми. На свіжому фото з його сторінки Кріштіану Роналду тримає на руках немовля, а його старший син - другого близнюка. Шестирічний Кріштіану-молодший недавно перестав бути єдиною дитиною футболіста.

Сурогатна мати, імені якої не називають, народила Роналду двох дітей, різностатевих двійнят. Діти отримали імена Єва і Матео. Малюки з'явилися на світ в перших числах червня, але побачив їх Роналду тільки через два тижні. Він відмовився від участі в матчі за третє місце на Кубку Конфедерацій в Росії і поїхав до Португалії, щоб познайомитися з дітьми.

Нагадаємо, за чутками, нинішня подруга Кріштіану Роналду теж вагітна. Дівчина на ім'я Джорджина Родрігес звільнилася з роботи (вона була продавчинею в бутіку Gucci в Мадриді). Журналісти припускають, що вона готується стати матір'ю і відмовилася від роботи на найближчий час.

Колишня подруга Кріштіану Роналду, Ірина Шейк, стала мамою в березні 2017 року. Вона народила дівчинку від голлівудського кіноактора Бредлі Купера. На відміну від колишнього партнера, Ірина Шейк ретельно оберігає свій особистий простір і не ділиться в соцмережах фотографіями дочки.