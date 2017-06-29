Волинські каратисти показали достойний результат на міжнародних змаганнях в Тбілісі
24 червня 2017 року у місті Тбілісі (Грузія) пройшов Міжнародний чемпіонат IKO Maцушима з кіокушинкайкан карате серед юнаків та юніорів.
Загалом участь у цьому турнірі взяли 250 спортсменів з 6 країн світу, такі як : Грузія, Азербайджан, Вірменія, Туреччина, Іран, Україна. Україну на цьому турнірі представляли спортсмени та тренери Української Федерації «Кіокушинкайкан карате» з чотирьох областей:
Волинської – Довгай Давид та його тренер, Голова правління федерації, Бранч чіф, Шихан Дмитро Волинець (5 дан);
Дніпропетровської – Асатрян Єгіш, Кравець Роман та їх тренер Семпай Гончаренко Ярослав (2 дан);
Закарпатської області – Боклах Віктор та його тренер Семпай Матьковскі Сергій (1 дан);
Київської області - Рубальський Владислав (тренер Сенсей Гаврилюк Андрій, 3 дан).
Наші спортсмени показали наступні результати:
Асатрян Єгіш (категорія 14-15 років, до 50 кг), на жаль, програв у рівному бою іранцю - по вазі!
Боклах Віктор (14-15 років, до 50 кг) в рівному бою по рішенню судів перемогу віддали його супернику з Грузії, який і став чемпіоном!
Кравець Роман (10-11 років, до 35 кг) зайняв 1 місце,
Рубальський Владислав (16-17 років) - 1 місце,
Довгай Давид (16-17 років, до 65 кг) - 1 місце.
Не дивлячись на те, що не всім вдалося взяти призові місця, в загальному команда показала високий рівень майстерності.
Вітаємо наших Призерів!