Волинські каратисти показали достойний результат на міжнародних змаганнях в Тбілісі

Загалом участь у цьому турнірі взяли 250 спортсменів з 6 країн світу, такі як : Грузія, Азербайджан, Вірменія, Туреччина, Іран, Україна. Україну на цьому турнірі представляли спортсмени та тренери Української Федерації «Кіокушинкайкан карате» з чотирьох областей:

Волинської – Довгай Давид та його тренер, Голова правління федерації, Бранч чіф, Шихан Дмитро Волинець (5 дан);

Дніпропетровської – Асатрян Єгіш, Кравець Роман та їх тренер Семпай Гончаренко Ярослав (2 дан);

Закарпатської області – Боклах Віктор та його тренер Семпай Матьковскі Сергій (1 дан);

Київської області - Рубальський Владислав (тренер Сенсей Гаврилюк Андрій, 3 дан).

Наші спортсмени показали наступні результати:

Асатрян Єгіш (категорія 14-15 років, до 50 кг), на жаль, програв у рівному бою іранцю - по вазі!

Боклах Віктор (14-15 років, до 50 кг) в рівному бою по рішенню судів перемогу віддали його супернику з Грузії, який і став чемпіоном!

Кравець Роман (10-11 років, до 35 кг) зайняв 1 місце,

Рубальський Владислав (16-17 років) - 1 місце,

Довгай Давид (16-17 років, до 65 кг) - 1 місце.

Не дивлячись на те, що не всім вдалося взяти призові місця, в загальному команда показала високий рівень майстерності.

Вітаємо наших Призерів!