На дворазову переможницю Вімбілдону напали у її власній квартирі

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Вночі злочинець під фальшивим приводом проник в її квартиру в місті Простейове і завдав їй різані рани. Квітова отримала поранення в ліву руку, також порізаними виявилися пальці руки, повідомляє видання Prague-Express.

«Мова йде про випадковий злочин, заздалегідь зловмисник до нього не готувався. Метою нападу було заволодіння майном. Петра вже під наглядом лікарів. Поранення не становлять загрози для життя», — сказав її прес-секретар Карел Тейкал в інтерв'ю «Чеському радіо».

Поліція веде розслідування. Йде пошук злочинця.

20 грудня Петра Квітова повинна була взяти участь у благодійній акції в Брно.