Олександра Повєткіна вдруге спіймали на допінгу

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін вдруге за рік був викритий у вживанні заборонених препаратів, через що його бій за титул «тимчасового» чемпіона світу за версією боксерської ради всесвітнього (WBC) проти Бермейна Стіверна був скасований.

Про це в Twitter повідомив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман. За його словами, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало його організації інформацію про наявність в допінг-пробі Повєткіна препарату остаріна, інформує видання «Нескучные новости».

Відзначимо, що остарін використовується для приросту м'язової маси і втрати підшкірного жиру і був занесений WADA в список заборонених препаратів у січні 2008 року.

Бій проти канадця Бермейна Стіверна за титул «тимчасового» чемпіона світу за версією WBC повинен був відбутися 17 грудня в Єкатеринбурзі, однак був скасований менш ніж за добу через позитивний допінг-тест росіянина. Про це в «Твіттері» повідомив все той же Сулейман.

