У девятому раунді Усик розгромив суперника

У США українець достроково завершив бій проти південноафриканця Табіса Мчуну.

Усік обережно увійшов в поєдинок, пару раундів придивлявся до суперника і пропускав його контратаки, але потім почав діяти все активніше від раунду до раунду. По-справжньому підбадьорив глядачів українець на шостій трихвилинці, коли змусив Мчуну присісти на коліно. Південноафриканець продовжив бій, але з кожним раундом все більше здавав фізично.

Розв'язка наступила в дев'ятому раунді. Усик знову посадив суперника на коліно, той продовжив поєдинок, але ненадовго. Ще одна атака українця потрясла Мчуну, а рефері змусила достроково зупинити бій.