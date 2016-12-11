У Токіо заклали камінь під будівництво нового Олімпійського стадіону

В Японії пройшла церемонія закладки нового олімпійського стадіону в Токіо, на якому будуть проходити літні Олімпійські ігри 2020 року.

Новий стадіон буде будуватися на місці знесеного старого, який використовувався на Олімпіаді 1964 року. Початковий проект нової споруди був відкинутий урядом як занадто дорогий.

Влада стривожена зростаючими витратами на проведення Олімпіади. Новий стадіон, який буде споруджуватися з дерева і збірних панелей, можливо, буде розібраний після закінчення ігор. Його будівництво обійдеться в 1,5 млрд доларів.

ХХII літні Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Японська влада і Міжнародний олімпійський комітет досягли домовленості, що загальний бюджет ігор не повинен перевищити 2 трлн ієн (17,8 млрд доларів), повідомляє ВВС.

