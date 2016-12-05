Алессіо Фоконі розтрощив усіх своїх суперників

На гран-прі Турину з фехтування на рапірах за зброю взялися чоловіки. Рідні стіни допомогли Алессіо Фоконі розтрощити усіх своїх суперників.

Завдяки високому особистому рейтингу він оминув відбіркові поєдинки. Його шлях до перемоги розпочався з 1/32 фіналу, де він зустрівся зі срібним фіналістом останньої Олімпіади Жеремі Кадо. Потім Фокконі по-черзі переміг українця Андрія Погребняка, свого співвітчизника Джорджо Аволу та росіянина Тімура Сафіна.

У півфіналі він зустрівся із французом Енцо Лефором. Жодному із суперників Фоконі не дав заробити більше десяти очок. Не став винятком і фінальний поєдинок проти Александра Массіалеса зі США. Американець, перший номер світового рейтингу, несподівано поступився Фоконі з рахунком 7:15.