Один з найдорожчих футболістів у світі Кріштіану Роналду протягом декількох років виводить свої доходи в офшори.

Як пише видання «Шпігель», спортсмену вдалося уникнути сплати податків, в результаті чого іспанська скарбниця не дорахувалася десятків мільйонів євро. Видання посилається на відомості порталу «Футбол Ликс», яке займається розслідуванням фінансових махінацій у великому спорті. У найближчі три тижні ресурс обіцяє опублікувати матеріали, які підтверджують звинувачення.