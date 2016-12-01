Кріштіану Роналду пожертвував € 3 млн сім’ям загиблих бразильських футболістів

Роналду / Фото: TAG Heuer

Лідер «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду відгукнувся на трагедію, яка трапилася з гравцями бразильського клубу «Шапекоенсе», повідомляє видання «Нескучные новости». Він пожертвував сім'ям загиблих в авіакатастрофі € 3 мільйони. Про те, що Роналду зробив велике пожертвування родичам загиблих футболістів, повідомив портал Talkingbaws.

Однак, як відзначають їхні колеги з Australian Network News, сам спортсмен не робив ніяких публічних заяв з цього приводу. Представники Роналду також не коментують повідомлення про пожертвування португальця.

Роналду висловив свої співчуття футболістам на своїй сторінці в Facebook.

«Я шокований трагедією, що сталася з «Шапекоенсе». Я глибоко співчуваю членам сімей та друзям всіх жертв цієї катастрофи», — написав Роналду.

Нагадаємо, 29 листопада літак, на борту якого була делегація футбольного клубу "Шапекоенсе», розбився біля міста Медельїн. Екіпаж борту повідомив диспетчерам аеропорту про брак палива.

Рейс отримав пріоритет при аварійній посадці, але не зміг приземлитися. На борту перебувала 81 людина: 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Загинули 75 осіб.