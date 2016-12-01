У Польщі замерзлий чоловік «воскрес» у морзі

Напередодні інциденту 25-річний поляк на ім'я Каміль побував на вечірці, де випив кілька склянок горілки. Через велику кількість випитого молодик втратив свідомість, повідомляє Informing.

Друзі доставили Каміля в лікарню, де лікарі констатували його смерть. Тіло поляка було направлено для проведення експертизи в морг, але перш ніж вона була зроблена, Каміль прокинувся і почав вимагати ковдру.

Охоронці лікарні пояснили, що почули шум в морзі. Увійшовши туди, вони побачили оголений «труп», який зажадав дати йому ковдру.

Перелякана охорона тут же викликала поліцію. Правоохоронці встановили особу «воскреслого» поляка, а лікарі, які не змогли пояснити, як жива людина була визнана мертвою, провели огляд і, нічого не виявивши, дозволили йому йти додому. Ось тільки Каміль пішов з моргу не додому, а в найближчий паб, щоб відсвяткувати своє «воскресіння».