У Бразилії тисячі вболівальників команди загиблих футболістів зібралися вшанувати память гравців

У Бразилії тисячі вболівальників команди загиблих футболістів зібралися вшанувати память гравців
Футбольна команда "Шапекоенсе".

Вболівальники прийшли на домашній стадіон, щоб вшанувати память загиблих в авіакатастрофі бразильських футболістів.

Джерело: Відомості

Літак, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" прямувала на фінал Південноамериканського кубка, зазнав аварії в Колумбії 29 листопада.

Нагадаємо, лайнер, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" летіла на фінал Південноамериканського кубка, розбився в Колумбії 29 листопада.

З 77 осіб, що знаходилися на борту, вижило шестеро - троє футболістів, стюардеса, бортмеханік і  журналіст, що летів з командою.

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