У Бразилії тисячі вболівальників команди загиблих футболістів зібралися вшанувати память гравців

Футбольна команда "Шапекоенсе".

Літак, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" прямувала на фінал Південноамериканського кубка, зазнав аварії в Колумбії 29 листопада.

Нагадаємо, лайнер, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" летіла на фінал Південноамериканського кубка, розбився в Колумбії 29 листопада.

З 77 осіб, що знаходилися на борту, вижило шестеро - троє футболістів, стюардеса, бортмеханік і журналіст, що летів з командою.