У Бразилії тисячі вболівальників команди загиблих футболістів зібралися вшанувати память гравців
Вболівальники прийшли на домашній стадіон, щоб вшанувати память загиблих в авіакатастрофі бразильських футболістів.
Літак, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" прямувала на фінал Південноамериканського кубка, зазнав аварії в Колумбії 29 листопада.
Нагадаємо, лайнер, на якому бразильська футбольна команда "Шапекоенсе" летіла на фінал Південноамериканського кубка, розбився в Колумбії 29 листопада.
З 77 осіб, що знаходилися на борту, вижило шестеро - троє футболістів, стюардеса, бортмеханік і журналіст, що летів з командою.