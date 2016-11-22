Стало відомо, коли відбудеться бій Володимира Кличка і британця Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа та Володимир Кличко

Промоутер суперника Володимира Кличка повідомив, що бій між українцем і британцем Ентоні Джошуа відбудеться навесні, а саме в квітні. Про це повідомляє видання «Нескучные нововсти» з посиланням на Вoxingnewsandviews.

«Ми знаходимося на фінальному етапі переговорів щодо дати і місця проведення бою. Ми проведемо його в квітні. Це буде великий бій», — розповів промоутер Джошуа Едді Хірн. Можливо, що поєдинок пройде в Уельсі на стадіоні «Міленіум».

Варто додати, що наразі Кличко очолив рейтинг кращих важкоатлетів планети. Другим в рейтингу журналу йде Деонтей Уайлдер.