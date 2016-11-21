ЗМІ: Кріштіану Роналду зізнався, що він гей

ЗМІ повідомляють, що під час гри 12-го туру чемпіонату Іспанії проти «Атлетіко» нападник «Реала» Кріштіану Роналду вступив в словесну перепалку з півзахисником «матрасників» Коке. Радіостанції COPE вдалося дізнатися пікантні подробиці діалогу, якими Роналду поділився після матчу зі своїм напарником. Зокрема відомий футболіст сказав, що Коке назвав його геєм.

-Що? - перепитав партнер. - Він сказав мені: «Ти гей», - повторив Роналду. - Що робитимеш? - поцікавився колега. - Нічого, а що я можу зробити? Він назвав мене геєм, я відповів: «Так, я гей, але зате я дуже багатий», - заявив футболіст.

Кріштіану Роналду з сином

Як інформує uznayvse.ru, 31-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду знаходився у відносинах з російською супермоделлю Іриною Шейк. Через п'ять років вони розлучилися. У Роналду є 5-річний син-молодший Кріштіану, народжений сурогатною матір'ю.