Померла дружина Джона Траволти

13 липня 2020 роки жінка померла від раку грудей у віці 57 років.

Діагноз рак молочної залози Келлі був поставлений у 2018 році. З цього моменту жінка стала проходити лікування. За Престон переживала її любляча сім'я: чоловік Джон Траволта і двоє дітей, Елла і Бенджамін. Келлі і Джон прожили в шлюбі 29 років.

Про смерть дружини Джон Траволта розповів в соціальних мережах, зазначивши, що тепер він повинен буде проводити з дітьми на порядок більше часу, тому попросив фанатів не "втручатись" у їхню сім'ю найближчим часом.

Нагадаємо, з Келлі Престон, яка прославилася завдяки фільму "Близнюки" та "Джеррі Макгуайр", Джон Траволта одружився в 1991 році. Також відомо, що чоловік і жінка разом практикували саєнтологію.