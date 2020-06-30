Донька Єфремова не проти, щоб батька посадили у в’язницю

Колишня дружина Михайла Єфремова Ксенія Качаліна зазначила, що їх спільна дочка Анна-Марія буде просто щаслива, якщо батькові дадуть суворе покарання . Нагадаємо, 8 червня актор влаштував автомобільну аварію, в результаті якої загинула людина.

Артист, перебуваючи в нетверезому стані, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Його іномарка зіткнулася з автомобілем вітчизняного автопрому. Кур'єр Сергій Захаров, який здійснював у той день рейс по роботі, отримав множинні травми, а вранці наступного дня помер у лікарні.

«Хоче посадити батька в тюрму , а мене - в психушку. Ось така у нас мила дівчинка, - цитує Качаліну «Експрес-газета». На думку Качаліної, дочка абсолютно відбилася від рук після смерті бабусі - Алли Борисівни Покровської, матері актора. Качаліна також зазначила, що на витівки Анни-Марії вона давно не звертає уваги.

Що ж стосується надмірного захоплення алкоголем, то Ксенія не стала приховувати своїх проблем. Зізналася вона і в тому, що не має постійного джерела доходу. При цьому Качаліна ще раз підкреслила, що не Михайло Олегович пристрастив її до спиртного. «Нісенітниця. Я вживала алкоголь і до Міши. Швидше, це звинувачення можна пред'явити моєму першому чоловікові Олексію Паперному», - каже Ксенія. Що ж стосується шлюбу з Михайлом, то Ксенія розповіла про те, що саме в той період вона не тільки не пила, але і не курила. Вона поділилася, що покійна свекруха зворушливо дбала про неї, опікала, стежила за тим, що вона вживає в їжу і який спосіб життя веде.