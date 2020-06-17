Від Ембер Херд на суді з Джонні Деппом відмовились адвокати

Конфлікт між колишніми коханими, Ембер Херд і Джонні Деппом, що триваєть уже кілька років, набрав новий обертів у 2020 році. Екс-партнери звинувачують один одного в насильстві і тиску, однак, і суспільство, і закон, залишаються на боці Деппа.

Після звинувачень Джонні Деппа в побитті розкрилося безліч правдивих фактів і про поведінку Ембер - актор надав суду аудіозапис їхніх скандалів, який говорить, про її агресивні дії. Крім того, на підтримку актора висловилося безліч його колег і помічниця Херд, Кейт Джеймс.

Ембер Херд і Джонні Депп розлучилися ще в 2016 році. Після оприлюднення всіх доказів провини Ембер, її відмовилися захищати вже чотири адвокати. Ними стали Роберт Каплан, Джулі Фінк, Давида Брук і Джон Куїн. Цікаво, що багато хто з них відмовилися від робіт не через очевидний програш в суді, а через незручні відрядження, які подорожчали через пандемію коронавіруса. До слова, деякі з адвокатів навіть підтримали Херд.

Так, Роберт Каплан зізнався, що вірить Ембер і вкрай жалкує, що не зможе захистити її в суді, однак вкрай гордий тим, що може залишатися її радником. В результаті Ембер все ж вдалося знайти адвоката. Ним стала Елейн Бредехофт з Віргінії.