Том Круз розповів скільки заробив за участь у фільмі "Війна світів"

У мережі вирахували вартість одного слова, сказаного американським актором Томом Крузом у фільмі. Про це повідомляє портал CinemaBlend. За всього лише одне слово акторові платять 7 тисяч доларів, пише видання. Також, наголошується, що всього за секунду роботи Тому Крузу виплачують по 200 тисяч доларів гонорару. Повідомляється, що розрахунки засновані на всіх фільмах, де брав участь артист за останні 40 років. Крім зарплати, Круз також отримує відсотки з прибутку. Нагадаємо, що Том Круз заробив 100 мільйонів доларів за участь у фільмі "Війна світів". Це третій за величиною гонорар в історії.