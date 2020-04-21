Дружина Тома Хенкса важко перенесла захворювання на коронавірус

Голлівудський актор Том Хенкс розповів, як переніс коронавірус і з якими труднощами йому з дружиною Ритою Вілсон довелося зіткнутися.

Інфекцією пара заразилася в Австралії. Хенкс згадав, що відчував слабкість і сильні болі, які заважали йому робити навіть прості фізичні вправи. Однак його дружині довелося гірше: у неї не тільки піднімалася температура, але і пропали смак і нюх. «Її так нудило, що їй доводилося повзти від ліжка в інші частини кімнати», - сказав актор. Вілсон пояснила, що вживала прописані їй таблетки від малярії, а також хлорохин, який зараз тестують як можливий засіб від коронавіруса. Дружина Хенкса не знає, чи допомогли ліки, можливо, просто настав момент спаду хвороби. Але у неї були сильні побічні ефекти.

«Я не могла ходити, і мої м'язи дуже ослабли. Було некомфортно, я не хотіла, щоб до мене торкалися. А потім почалася лихоманка і озноб», - уточнила вона. Пара в результаті поборола захворювання, дісталася до Лос-Анджелеса і здала кров для розробки вакцини проти коронавіруса.

«Ми дбали один про одного. Нам пощастило, що ми були разом», - сказала Вілсон.