Актор «Зоряних воєн» Ендрю Джек помер від коронавіруса

Британський актор Ендрю Джек, який виконав роль майора Калуана Ематта в кіноепопеї «Зоряні війни», помер від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це пише Evening Standard з посиланням на агента актора Джилл Маккалоу. «Він помер цього ранку від COVID-19 в лікарні Святого Петра в Чертсі», - заявила Маккалоу. Ендрю Джеку було 76 років. Він знявся в двох епізодах «Зоряних воєн» - «Пробудження сили» і «Останні джедаї». Також артист викладав сценічну мову.

Раніше американський актор Марк Блум помер у віці 69 років від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.