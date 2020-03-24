Відома модель Ольга Куриленко вилікувалась від коронавірусу

Актриса і модель Ольга Куриленко, відома за роллю дівчини Джеймса Бонда, повідомила, що їй вдалося вилікуватися від коронавіруса.

За її словами, захворювання тривало близько двох тижнів. При цьому в перший тиждень трималася висока температура, яка супроводжувалася сильним головним болем і відчуттям втоми, передає РІА SM News. «Другого тижня температура повністю пішла, з'явився легкий кашель, втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином», - написала актриса на своїй сторінці в Instagram.