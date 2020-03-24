Барбара Брильська бореться із раком

У ЗМІ з'явилася інформація, що у 78-річної польської актриси Барбари Брильської, відомої завдяки ролі Наді у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!" виявлений рак.

Як стверджує видання "Старх", актриса вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням - імовірно, раком язика. У коментарі журналістам вона побічно підтвердила цю інформацію. "Ну і що? Не буду говорити про неї [хворобу]. Нехай краще шанувальники побажають мені здоров'я", - цитує її видання.

За словами Барбари Брильської, лікарі кажуть, що все буде добре - "тільки треба час". Актриса уточнила, що пандемія коронавіруса змусила її ще більше піклуватися про своє здоров'я. Брильська розповіла, що вона, як і багато людей старшого покоління, не виходить з дому. "Як проходять дні? Приїжджає син, допомагає в сімейних справах, я ж займаюся кішкою", - поділилася актриса, яка проживає у Варшаві.