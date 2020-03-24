Лоліта повідала про свою наркозалежність

За словами співачки, вона «сиділа» на важких наркотиках протягом року, коли їй було сорок.

Лоліта назвала цей період найважчим у своєму житті. Співачка зазначила, що їй вдалося перемогти залежність завдяки силі волі. «Є тільки одне, про що я шкодую, тому що це відгукується у моєму віці на судинах, наприклад. Цей рік я запам'ятала на все життя. Я злізла, тому що зрозуміла, що ще трохи - і я здохну», - розповіла Лоліта в розмові з блогером Анастасією Івлеєвою.

Співачка також додала, що в даний час веде здоровий спосіб життя і займається спортом. Крім того, Лоліта відмовилася від куріння тютюну і схудла. За її словами, тепер вона відчуває себе щасливою, тому що її життя почалося з чистого аркуша. Раніше Лоліта Мілявська налякала своїх фанатів, опублікувавши в соціальних мережах незвичайне відео. На кадрах короткого відеоролика співачка була відображена в спеціальному респіраторі від костюма хімічного захисту. Співачка закликала своїх прихильників не панікувати і дотримуватися карантину. Відеоролик викликав бурхливу реакцію з боку фанатів. Передплатники оцінили креативність співачки, проте деякі злякалися зовнішнього вигляду Лоліти.