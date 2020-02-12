Британський актор Рафаель Коулмен помер у віці 25 років

Про це розповіла його мати Ліз Дженсен в Twitter.

Крім того, про смерть артиста в Facebook розповів його вітчим Карстен Дженсен. Як уточнив родич загиблого, актор помер під час пробіжки. При цьому перед смертю чоловік не скаржився на самопочуття, ніяких проблем зі здоров'ям у нього не було. Подробиці події поки не розкриваються.

Нагадаємо, Коулмен зіграв одну з ключових ролей в фентезі-комедії «Моя жахлива няня» у віці дев'яти років. Фільм вийшов на екрани в 2005 році. Це фільм Кірка Джонса за сценарієм Емми Томпсон за мотивами серії книг Крістіанни Бренд. У 2009 році він також знявся в стрічці «Четвертий вид» з Мілою Йовович і в картині «Воно живе». Коулмен здобув освіту зоолога в Університеті Манчестера. Після закінчення вищого навчального закладу він став екологічним активістом і вступив в рух Extinction Rebellion ( «Повстання проти вимирання»).