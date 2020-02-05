Легенда про Мулан: китайська Жанна Д’арк

Через 22 роки шанувальники мультфільму студії Disney отримали можливість побачити нове прочитання знаменитої історії про дівчинку - воїна. З 20 березня на екрани київських кінотеатрів Планета Кіно в ТРЦ Blockbuster і River Mall виходить повнометражний фільм «Мулан». Масштабна історія з чималим бюджетом вперше доручена продюсерами студії Disney жінці-режисеру Ніку Каро. Мало хто знає, але Мулан – фiльм, побудований на реальній історії.

Реальна історія Мулан

Події відбувалися в часи Північної Династії Вей, приблизно в 3-4 столітті нашої ери. Китайська аристократія мусила на перший поклик імператора брати участі в боях. На відміну від Орлеанської Діви, Мулан не чула голосів і не вважала себе вибраною вищими силами. Вона просто замінила собою старого батька в момент, коли імператор скликав військо.

Дівчина сама запропонувала старого батька себе в якості заміни і отримала його благословення. Так рід Мулан виконував борг перед імператором, а батько рятувався від ганьби за нездатність воювати через свою неміч. Переодягнувшись юнаків, смілива дівчина вступила до війська і показала себе відмінним воїном.

10 років воювала Мулан і як полководця змогла досягти чималих перемог, а потім скромно повернулася до звичайного життя і стала доглядати за хворим батьком.

Легенди про Мулан

Історія Мулан - це квінтесенція китайських понять про чесноти: вірність, мужність і шанування батьків. Перша балада про Мулан була складена за життя реальних свідків історії. Захоплююча розповідь про доблесті і честі, проявлених дівчиною, виявилися популярними: про Мулан ставили вистави в китайському театрі за часів Династії Цинь.

У минулому столітті до улюбленої історії китайських дівчаток дістався кінематограф. У 1939 році на батьківщині героїні був знятий фільм «Мулан йде в армію». У 1964 році в Америці зняли музичну кіноісторію про Леді-Генерала.

Справжню популярність у всьому світі легендарної китаянці приніс анімаційний бестселер 1998 року. Персонаж Мулан перетворився в іграшки, комікси, принти, комп'ютерні ігри.

Прем'єра 2020 року розкриває історію діви-воїна в грандіозному повномасштабному фільмі. Дорогі декорації, унікальні костюми, прекрасні пейзажі, великомасштабні сутички і вишукані придворні церемонії - все це зайняло у студії Disney майже десятиліття.